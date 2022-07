Juventus, firma in arrivo: conferma ufficiale

Juventus, colloqui in corso: presto può arrivare la firma. La conferma ufficiale arriva dall’agente

Dopo una stagione da protagonista con la maglia della Cremonese con cui ha conquistato una storica promozione in Serie A, Nicolò Fagioli è, almeno per il momento, tornato alla base. Il centrocampista piacentino si sta allenando con la Juventus in questa preparazione e al momento è negli Stati Uniti con il resto della squadra.

Il classe 2001 è sotto contratto fino al 2023 con la società bianconera. Fondamentale quindi capire cosa fare con il giocatore: se cederlo a titolo definitivo o riuscire a rinnovare il contratto valutando poi se trattenerlo o lasciarlo partire per un nuovo prestito. A riguardo si è espresso l’agente del giocatore, Andrea D’Amico.

Juventus, si discute il rinnovo di Fagioli: parla l’agente

Intervenuto a ‘Sky Sport’, D’Amico ha così spiegato: “Abbiamo già cominciato a parlare con la Juventus e ci siamo dati appuntamento a fine tournee per fare tutte le considerazioni, sia economiche che tecniche. Il ragazzo ha bisogno di spazio e continuità, mi auspico per lui la stessa considerazione che viene fatta solitamente per chi arriva dall’estero”. Molto quindi dipenderà da quelli che sono i piani di Massimiliano Allegri e della dirigenza bianconera.

Poi alla domanda se per un giovane è meglio restare in una big al fianco di campioni o giocare altrove con certezza: “Se tu ti alleni coi campioni hai modo di imparare molto, ma devi avere la fiducia dell’allenatore, che deve darti modo di andare in campo e far vedere quanto hai imparato in allenamento. Altrimenti meglio giocare con maggiore continuità in squadre meno blasonate”.