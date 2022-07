Calciomercato, 15 milioni per andare da Allegri: vendita al ribasso

La Juventus è ancora alla ricerca di un altro attaccante che possa allungare le rotazioni offensive di Allegri. Un calciatore del Barcellona è in uscita e stuzzica ancora

Al netto di un centrocampo che ha perso Paul Pogba e rischia di rimanerne orfano per diverso tempo, la Juventus si guarda intorno per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in sede di calciomercato. Spazio anche all’attacco dove un’alternativa di alto profilo a Vlahovic è sulla lista delle cose da fare per il club di Agnelli dopo l’addio di Alvaro Morata.

Sono diversi gli attaccanti che sono stati accostati alla Juventus in queste settimane: da Arnautovic a Martial passando per Firmino, Memphis Depay ed un ritorno dello stesso Morata. L’attaccante olandese del Barcellona è in uscita dalla Catalogna, nonostante la volontà del ragazzo di restare, e alle giuste condizioni potrebbe rivelarsi occasione ghiotta. Dalla Spagna le voci su di lui continuano ad inseguirsi.

Calciomercato, Depay via dal Barcellona: la Juventus non oltre i 15 milioni

Memphis Depay è sulla lista dei partenti del Barcellona che dopo tanti acquisti ha anche bisogno di monetizzare cessioni ed alleggerire il monte ingaggi. Il ragazzo finora è apparso restio a partire, ma secondo quanto evidenziato da ‘ElNacional.cat’, arrivano ora buone notizie per il Barça, con l’attaccante olandese che avrebbe accettato quindi l’idea di poter lasciare i blaugrana entrando in contatto con altri club.

Xavi infatti avrebbe messo in chiaro, alla luce della concorrenza, che Depay avrebbe avuto uno scarso minutaggio in caso di permanenza. La cessione del calciatore si stava complicando più del previsto, perché le poche squadre avvicinatesi erano state rispedite al mittente dalla volontà dell’ex OL. Le cose però starebbero cambiando, e secondo la stessa fonte la Juventus vecchia estimatrice di Memphis, che ha provato ad ingaggiarlo in diverse occasioni, si sarebbe rifatta sotto. Massimiliano Allegri è convinto che l’olandese possa essere un buon rinforzo, e che aiuterebbe a coprire le perdite di Paulo Dybala e Alvaro Morata, senza considerare Chiesa ancora ko. Il Barcellona ha fissato il prezzo a 20 milioni, ma la Juve non andrebbe oltre i 15 milioni di euro motivo per cui Laporta dovrà capire se accettare o meno una vendita al ribasso alla luce della necessità di monetizzare e di un contratto in scadenza 2023.