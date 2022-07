Via soltanto gratis, la Juventus potrebbe ritrovarsi un nuovo attaccante senza spendere grosse cifre

Alla ricerca dell’occasione giusta. La Juventus sonda il terreno alla ricerca dei rinforzi utili per completare la rosa di Allegri.

Serve sicuramente un centrocampista, con Paredes candidato principale, ma anche un attaccante con la volontà bianconera di riprendersi Morata, complicata dalla necessità dell’Atletico di sostituire Suarez.

Ecco allora che Cherubini si guarda intorno e potrebbe sfruttare qualche occasione che si presenterà nell’ultimo mese di mercato. Una potrebbe arrivare da Barcellona dopo gli acquisti di Lewandowski e Raphinha, insieme al rinnovo di Dembele, hanno complicato i piani di Depay. Xavi ha chiarito che non lo vede come fondamentale nel suo progetto e per l’olandese il rischio è di ritrovarsi a fare panchina nell’anno del Mondiale. Ecco che il Barça è pronto ad ascoltare offerte.

Calciomercato Juventus, Depay gratis: lo scenario

I blaugrana hanno fissato in circa venti milioni la valutazione dell’ex Manchester United che però non ha alcuna intenzione di lasciare il ‘Camp Nou’. Come riferisce ‘sport.es’, Depay ha già fatto sapere di non essere disposto ad andare via per permettere al Barcellona di fare cassa, considerato che è arrivato un anno fa gratis.

Proprio per questo, secondo quanto riferisce la stessa fonte, l’unica soluzione possibile per l’addio del 28enne al club catalano è un accordo tra le parti per liberare il calciatore. Un’intesa che darebbe a Depay la possibilità di strappare un contratto importante con una big e al Barcellona di risparmiare i soldi dell’ingaggio.