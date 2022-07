DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 29 luglio

Tutte le ultime notizie di calciomercato della giornata in diretta: le trattative più importanti delle big di Serie A e non solo

Si apre un weekend di mercato piuttosto caldo. Ormai, al via del campionato mancano due settimane ed è il momento di stringere i tempi, per le big di Serie A e per tutte le altre squadre.

Giorni importanti soprattutto per la Juventus, che deve valutare le mosse da compiere dopo l’infortunio di Pogba, e per il Milan, che spera di chiudere finalmente per De Ketelaere e accelerare su altri obiettivi. Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti di giornata in tempo reale.

LIVE

12.05 – Shomurodov e la Roma più lontani: ma va evitata la minusvalenza. Le ultime sull’attaccante uzbeko.

11.58 – Niente Milan, Renato Sanches viaggia spedito verso il Psg: affare in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni.

11.30 – De Ketelaere sta facendo di tutto per trasferirsi al Milan. Ore decisive per la chiusura dell’affare col Brugge.

09.55 – Inter, si avvicina l’accordo con l’Atalanta per Pinamonti: intesa tra i bergamaschi e il giocatore, manca quella tra le società

08.35 – Milan, De Ketelaere sempre più vicino: altro doppio indizio per il belga