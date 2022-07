Napoli-Adana Demirspor 2-2, nel segno di Lozano e Balotelli

Nuovo test per il Napoli di Luciano Spalletti che in amichevole affronta l’Adana Demirspor di Montella: 2-2 nel segno di Balotelli e Lozano

A Castel di Sangro il Napoli affronta una nuova amichevole pre campionato contro l’Adana Demirspor per testare i nuovi schemi della squadra di Spalletti. Dopo l’addio di Koulibaly la difesa sembra traballare un po’, con il nuovo arrivo Kim-Min Jae in tribuna a sostenere i suoi nuovi compagni.

La formazione titolare vede Ostigard e Rrahmani come coppia difensiva, mentre in attacco Spalletti opta per il tridente formato da Politano, Elmas e Osimhen. Dopo un primo tempo con qualche occasione ma che si chiude sullo 0-0, nella ripresa la gara entra nel vivo. Nel secondo tempo infatti arrivano come di consueto i numerosi cambi ed entrano in campo i protagonisti del match: Lozano, Balotelli e Sari. Al minuto 55′ su cross di Kvaratskhelia è proprio Lozano a mettere in rete il gol del vantaggio per il Napoli. A un quarto d’ora dalla fine però Ostigard commette un errore e Meret commette fallo concedendo il calcio di rigore al club turco. Sul pallone si presenta Mario Balotelli che insacca alle spalle del portiere azzurro. Pochi minuti e arriva anche il raddoppio dell’Adana sempre su calcio di rigore, con Seri che fa 1-2. Nei minuti di recupero a pareggiare per il Napoli è sempre Lozano, che dopo una carambola spara il pallone in porta, con la deviazione di un difensore turco. Dunque termina 2-2 il match tra Napoli e Adana Demirspor, con Spalletti che dovrà sicuramente aggiustare qualcosa, soprattutto in difesa.