Paul Pogba tiene apprensione la Juventus dopo l’infortunio al menisco. Gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista francese e le sue condizioni

Paul Pogba è stato uno dei grandi acquisti della Juventus in questa sessione di calciomercato. Un ritorno graditissimo ai tifosi e a Massimiliano Allegri che potrà avere a disposizione un centrocampista di primo livello.

Ma il percorso dell’ormai ex Manchester United, il secondo in bianconero, ha dovuto subito fare i conti con uno stop. Negli scorsi giorni, infatti, la Juventus ha ufficializzato la lesione del menisco e, quindi, uno stop che potrebbe essere di 5-6 settimane o di un paio di mesi. Ora arrivano ulteriori novità. Perché se negli scorsi giorni, l’operazione al ginocchio per il calciatore sembrava quasi certa, ora potrebbe non essere così. Infatti, Pogba tornerà in Italia e si sottoporrà alla visita specialistica prima di decidere se operarlo o meno. Tocca ancora aspettare, dunque, per capire quale sarà l’iter scelto per il calciatore e i tifosi restano in ansia.