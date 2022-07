DIRETTA Amichevole, Barcellona-Juventus | Segui la cronaca LIVE

Secondo impegno nella tournée americana per la Juventus di Massimiliano Allegri: avversario è il Barcellona di Xavi

La Juventus, ancora scossa dalla notizia dell’infortunio al ginocchio di Paul Pogba, affronta nel secondo impegno della tournée americana il Barcellona di Xavi: una sfida che si preannuncia spettacolare.

Il francese, appena tornato in bianconero dopo sei anni al Manchester United, si è fermato in allenamento: per lui lesione del menisco laterale, probabile operazione e due mesi di stop. Una brutta tegola per l’allenatore Massimiliano Allegri che, dopo il buon esordio contro il Chivas (2-0 il risultato finale grazie ai gol di Da Graca e Compagnon), aveva intenzione di confermare il ‘Polpo’ come uomo chiave del centrocampo anche contro gli spagnoli. Che, di contro, arrivano all’appuntamento col morale alle stelle dopo la vittoria nel ‘Clasico’ contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti: l’1-0 finale è stato siglato da uno dei nuovi arrivati, l’esterno d’attacco Raphinha. Probabile esordio dal primo minuto anche di Robert Lewandowski. Calciomercato.it vi offre la cronaca del ‘Cotton Bowl’ di Dallas.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-JUVENTUS

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Garcia, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Ansu Fati, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Bremer, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Soule; Di Maria, Vlahovic, Kean. All. Allegri