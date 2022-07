Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto dal Fenerbahce di Kim Minjae: il difensore coreano arriva a titolo definitivo

Il Napoli batte un colpo dopo una lunga trattativa. Kim Minjae è un nuovo calciatore azzurro: l’annuncio è stato dato dal club partenopeo questa mattina dopo che il difensore coreano aveva firmato il contratto.

L’ex Fenerbahce arriva a titolo definitivo e prende il posto di Koulibaly, passato al Chelsea. Per il sudcoreano un compito non semplice, considerato il peso specifico ricoperto dal senegalese nella squadra di Spalletti. Ieri l’arrivo in Italia e le visite mediche a Roma, oggi il comunicato che ufficializza il suo acquisto da parte del Napoli. Il calciatore andrà ora nel ritiro di Castel di Sangro per mettersi a disposizione del tecnico. La squadra azzurra questa sera è impegnata nell’amichevole contro l’Adana Demispor di Montella e Balotelli. Una partita che vedrà probabilmente Kim come spettatore a bordo campo per una prima presa di contatto con la sua nuova squadra.