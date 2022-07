CM.IT | Calciomercato Monza, altro colpo a segno: è arrivato Bondo

Il Monza non si ferma più e mette a segno un altro colpo per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione: è arrivato Warren Bondo

Il calciomercato estivo tra i protagonisti sta vedendo anche il neo promosso Monza. Il club brianzolo infatti ha subito dichiarato di voler costruire una squadra che possa sorprendere tutti e puntare a qualcosa in più della salvezza.

Dopo i diversi colpi importanti messi a segno come Ranocchia o Sensi dall’Inter, il Monza dà il benvenuto a un nuovo membro che farà parte della rosa, ovvero Warren Bondo. Centrocampista classe 2003, il francese si era svincolato dal Nancy al termine della scorsa stagione e questa sera è arrivato all’aeroporto di Linate. Domani Bondo svolgerà le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto che lo legherà al Monza per i prossimi tre anni. Dunque un altro colpo messo a segno dal club brianzolo anche per il futuro.