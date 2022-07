La Juventus pensa a come risolvere il problema generato dall’infortunio di Pogba, ritorno di fiamma per l’affare in prestito

Buoni riscontri, in campo, dalla tournée negli Stati Uniti per la Juventus, che dopo la vittoria contro il Chivas ha raccolto un pari per 2-2 contro il Barcellona. I bianconeri di Allegri dimostrano tenuta e qualità. Ma la brutta notizia è arrivata dall’infortunio di Pogba, che ha un po’ cambiato i piani.

La lesione del menisco per il centrocampista francese lo obbligherà a uno stop piuttosto lungo, che potrebbe essere anche di un paio di mesi. Una tegola che impone di ripensare a determinate strategie (Rabiot resterà sicuramente a questo punto) e di accelerare sul mercato per un altro centrocampista. In cabina di regia, la Juventus pensa sempre a Paredes, ma il vuoto lasciato da Pogba potrebbe essere colmato da un altro pallino bianconero del recente passato.

Juventus, ipotesi Saul: l’Atletico Madrid apre

Dalla Spagna, si riapre la pista che porta a Saul Niguez. Il centrocampista spagnolo non è stato riscattato dal Chelsea ed è tornato all’Atletico Madrid, che però sta pensando di cederlo. L’abbondanza di centrocampisti tra i ‘Colchoneros’ impone di trovargli una sistemazione e secondo ‘El Larguero’, trasmissione su ‘Cadena Ser’, i madrileni potrebbero offrirlo in prestito proprio alla Juventus. Si attendono sviluppi prossimamente per capire la fattibilità dell’affare.