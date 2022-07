La Juventus è una delle grandi protagoniste di questo calciomercato estivo. Il nuovo grande colpo per Allegri potrebbe essere a centrocampo

Un’altra giornata rovente di calciomercato. Un’altra con protagonista la Juventus, vedi l’operazione Firmino che può decollare a breve. Nessun closing imminente per il brasiliano in uscita dal Liverpool, ma i bianconeri e Massimiliano Allegri stanno già studiando in che modo inserire sul piano tattico l’attaccante 31enne non più al centro del progetto targato Klopp.

Non solo attacco, in questo momento la dirigenza juventina è focalizzata anche sul centrocampo. L’obiettivo, come noto, è un regista con Leandro Paredes in cima alla lista dei desideri. Proprio l’argentino, che il Paris Saint-Germain è ben disponibile a cedere, è il vincitore del sondaggio del canale Telegram di Calciomercato.it. Per il 47% dei nostri utenti, un numero decisamente importante, è l’ex Roma “il prossimo colpo di mercato che può spostare gli equilibri nella corsa Scudetto“.

Sondaggio Telegram CM.IT: Paredes-Juve batte Wijnaldum-Roma e De Ketelaere-Milan

Il ‘colpo’ Paredes, che può essere agevolato dall’uscita di Arthur, batte quello De Ketelaere, ora vicinissimo al Milan, quello Wijnaldum con la Roma che sta provando a chiudere, e infine quello Milenkovic-Inter.