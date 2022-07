Milinkovic-Savic a gennaio: “Con la Juventus i giochi sono chiusi”

Il futuro di Milinkovic-Savic potrebbe essere anche lontano dalla Lazio, anche la Juventus nel calderone: “Arriveranno offerte importanti”

Ad ogni sessione di mercato sembra che sia la volta buona per il trasferimento di Sergej Milinkovic-Savic, ma alla fine resta sembra in biancoceleste. Anche questa estate diversi grandi club hanno scelto di percorrere altre strade sul mercato, lasciando il serbo nella Capitale.

Ai microfoni di ‘Radio Radio’, Furio Focolari ha parlato del paradosso che circonda il centrocampista della Lazio: “È un mistero il motivo per cui non arrivano offerte per Milinkovic-Savic: qualsiasi delle grandi del nostro campionato con lui allargherebbe il gap con le altre. Se alla Juventus dai Milinkovic sono chiusi i giochi (per lo scudetto, ndr). Poi vediamo che de Ligt viene pagato quelle cifre e Wijnaldum viene regalato… poi, ovviamente, tanto meglio per la Lazio”. Insomma, una vicenda da cui a livello tecnico esce vincitore sicuramente Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, svolta Milinkovic-Savic: “Soldi De Ligt e rinuncia a Morata”

Anche la Juventus non ha optato per Milinkovic-Savic in questa sessione di mercato, preferendogli il ritorno di Paul Pogba. Il rischio per i bianconeri è quello di aver perso l’occasione giusta, come ribadito da Tony Damascelli a ‘Radio Radio’: “Penso che a gennaio ci saranno offerte importante per Milinkovic. La vetrina per certi giocatori sono le coppe europee e soprattutto il Mondiale“.

Il mondiale in Qatar, infatti, potrebbe essere una vetrina di lusso per un giocatore come il centrocampista serbo. Damascelli ha continuato: “Improvvisamente scatta l’interesse di tutti. Per me la Juventus avrebbe dovuto impegnarsi con i soldi della cessione di de ligt, la rinuncia a Morata e qualche altro soldo ad acquistare Milinkovic”. Infine, la questione che più di ogni altra spiega la permanenza del ‘Sergente’ nella Capitale: “La domanda è quanto chiede Lotito per il suo cartellino”.