CM.IT | Lucca al Bologna, chiusura imminente: le ultime

Lorenzo Lucca è sempre più vicino al trasferimento al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Le ultime

Lorenzo Lucca è sempre più vicino al grande salto in Serie A. Dopo la stagione da protagonista in Serie B col Pisa, conclusa solo nella finale playoff persa contro il Monza, il centravanti è ad un passo dal Bologna.

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, è confermata per la giornata di oggi la chiusura dell’affare tra Bologna e Pisa. Un’operazione da circa 10 milioni di euro complessivi tra prestito oneroso e riscatto. Il Sassuolo, l’altro club di A accostato al giocatore, non segue il classe 2000 ormai da diverse tempo e ha scelto altri obiettivi per il post Scamacca. Sono così ore decisive per il trasferimento di Lucca nella massima serie. Mihajlovic si appresta ad accogliere il gioiello azzurro.