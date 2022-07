Juventus, nuovo infortunio UFFICIALE: lesione del retto femorale

Ancora un infortunio per la Juventus, anche se in questo caso si tratta della selezione Under 23 che perde Tarik Muharemovic dopo l’infortunio di un paio di giorni fa

La Juventus di Massimiliano Allegri lavora in questo pre campionato per arrivare al meglio all’inizio della stagione che dovrà essere quella del riscatto. Non mancano gli intoppi, come il recente infortunio occorso a Paul Pogba. Intanto brutte notizie arrivano anche per l’Under 23 bianconera con il ko di Tarik Muharemovic che nel corso di un allenamento di un paio di giorni fa è andato al tappeto.