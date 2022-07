CM.IT | Lazio, Acerbi non parte per il ritiro: ecco cosa è successo

Acerbi non prenderà parte alla seconda parte del ritiro della Lazio, in attesa del mercato: le ultime di Calciomercato.it sul difensore

Francesco Acerbi ha chiesto ed ottenuto di non partecipare alla seconda parte del ritiro con la Lazio. Dopo un confronto con il club e il tecnico Maurizio Sarri, il difensore rimarrà quindi ad allenarsi a Formello in attesa di novità dal calciomercato.

Questa una conferma definitiva sulla rottura tra le parti e sulla voglia del giocatore di vivere presto una nuova esperienza. La prossima destinazione è ancora sconosciuta anche se non sono mancate le manifestazione di interesse da Inter, Juve e Monza. I brianzoli lo stimano, ma ad oggi non lo considerano una priorità. Intanto Acerbi aspetta aggiornamenti dal suo entourage, che è sempre al lavoro per trovargli una sistemazione in Italia o all’estero.