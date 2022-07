Dries Mertens lascia Napoli: per l’attaccante belga spunta una inaspettata proposta dalla Serie A, ingaggio monstre

Ora che è ufficiale la separazione dal Napoli, per Dries Mertens il mercato entra nel vivo. Finora il belga è stato in una sorta di limbo, sospeso in attesa che arrivasse il verdetto finale sulla sua esperienza in azzurro.

Ora che è accaduto, si susseguono le voci su interessamenti più o meno concreti per l’ex 14 dei partenopei. L’ultimo arriva da ‘repubblica.it’ e parla di una proposta molto importante avanzata dalla Salernitana. In particolare il patron Danilo Iervolino avrebbe presentato un’offerta da tre milioni di euro per un contratto di un anno più opzione per un’altra stagione.

Mertens si è preso tempo per riflettere, ma la corte dei granata pare essere serie. Nella mente di Iervolino, il prossimo attacco a disposizione di Nicola potrebbe essere costituito dallo stesso belga e Piatek, altro attaccante nel mirino della società campana. La stessa società che sta trattando anche Pinamonti con l’Inter e Maupay del Brighton.