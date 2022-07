Arthur più 40 milioni: la Juventus piazza il colpo Champions

La Juventus è alla ricerca di una soluzione in uscita per Arthur: l’ultima idea potrebbe essere un nuovo scambio

I bianconeri stanno vivendo una fase interlocutoria sul mercato, con il capitolo cessioni che è diventato il più importante da affrontare: il primo nome in uscita sulla lista dei dirigenti della Juventus è quello di Arthur.

Il brasiliano non è mai riuscito a far breccia nei cuori dei tifosi e, soprattutto, nei piani di Massimiliano Allegri. Considerando l’ingaggio che percepisce a Torino, riuscire a liberarsi dell’ex Gremio rappresenterebbe una grande operazione di alleggerimento per i bilanci e aprirebbe a nuovi scenari di mercato. In questo senso, non è da escludere un nuovo scambio che possa coinvolgere Arthur.

La Juventus è alla ricerca di una soluzione per Arthur Melo, ormai considerato a tutti gli effetti come un esubero. Secondo quanto riportato da Dario Pellegrini, de ‘Il Tirreno’, anche il Barcellona sarebbe tornato a farsi vivo per il brasiliano: niente più che dei contatti esplorativi per il momento, ma comunque un passo in avanti da registrare. Oltre all’Arsenal, che segue con interesse Arthur da diversi mesi, i blaugrana tornerebbero così ad essere una possibilità.

Calciomercato Juventus, pazza idea Arthur | Scambio al top con de Jong

L’ostacolo principale per rivedere il brasiliano al Barcellona è la sovrabbondanza a centrocampo da cui sono afflitti i catalani. Per poter fare operazioni in entrata i catalani hanno bisogno di cedere e di cedere anche molto bene. Il primo nome, in questo senso, resta quello di Frankie de Jong: l’olandese vuole cambiare aria e la cessione appare come la soluzione più gradita da tutte le parti in causa.

Una possibile idea che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane, seppur con molte difficoltà, è quella di uno scambio tra Arthur e de Jong: una nuova operazione tra Juve e Barcellona. La valutazione dell’olandese è di circa 80 milioni di euro, mentre quella del brasiliano si aggira sui 40 milioni, per cui servirebbe un conguaglio importante da parte dei bianconeri. Massimiliano Allegri, però, avrebbe così il suo regista e i tifosi della ‘Vecchia Signora’ già sognano in grande.