Bernardeschi, esordio e gol da urlo. E qualcuno lo rimpiange

Battesimo da favola per Bernardeschi nella nuova esperienza con la maglia del Toronto. L’ex Juventus continua però a far discutere sui social

Esordio da leccarsi i baffi per gli italiani del Toronto nella nuova avventura nella Major League Soccer americana.

La squadra di Bernardeschi, Insigne e Criscito abbatte per 4-0 Charlotte e si rimette in carreggiata per la qualificazione ai playoff. Protagonista indiscusso del match l’ex numero 20 della Juventus, autore del primo gol della nuova esperienza canadese grazie a un bel sinistro da fuori, oltre all’assist da corner per Bradley.

Bernardeschi è andato vicino anche alla doppietta personale, mentre Insigne ha servito con un fantastico assist di tacco sempre Bradley per la doppietta personale dello statunitense ex Roma. Positiva anche la prova di Criscito nel pacchetto difensivo dei canadesi. “Questo è un giorno speciale per me e per la squadra – racconta nel post-gara Bernardeschi dopo lil successo – Sono felicissimo per il mio debutto, ho segnato e fatto un assist. Anche se l’aspetto più importante è la vittoria: per i tifosi, per acquisire fiducia, per il futuro“.

Toronto: poker all’esordio per Bernardeschi, Insigne e Criscito. Le reazioni social

Prestazione, quella di Bernardeschi, che ha fatto inevitabilmente discutere sui social. Tra chi lo rimpiange dopo l’addio alla Juve e il mancato rinnovo del contratto, opposto alla schiera di utenti che sottolinea come la Major League Soccer sia un campionato e un contesto nettamente differente come livello alla nostra Serie A.

#Bernardeschi ha subito segnato all’esordio con il Toronto! Lo sapevo ioh1!1!1 Colpa di #Allegri che non ha saputo valorizzarloh!1!1!1! Un altro fenomeno sacrificato dalla #Juventus!1!1! — Vincenzo Currò (@VinCurr) July 24, 2022

Grande Fede #Bernardeschi 💪 ed ecco che iniziano a rimpiangerti! https://t.co/bE91euhDor — MoniBramby (@MoniBramb) July 24, 2022

L’#MLS è un campionato in crescita (mediatica, sportiva ecc.) ma di certo, ad oggi, non può essere paragonata ai campionati europei. Prova è quello che è successo con #Bernardeschi: un giocatore “finito” in #SerieA che però in America sembra essere il nuovo #Ronaldo. — Rycos (@FedeRycos) July 24, 2022

Ma andiamo, nel Toronto tutti sembrano CR7#Bernardeschi — Mauro (@Zebratus) July 24, 2022

Che giocatore #Bernardeschi che in quel di Toronto ha già eguagliato il record di gol dello scorso anno alla #Juventus — Antonio Catalano (@Antonio39063565) July 24, 2022

Leggo gente indignarsi per non aver più #Bernardeschi e per aver preso #Pogba che ha subito un colpo in allenamento da un compagno.

Posto PERICOLOSISSIMO.

Vado al mare… 🙌🏼#JuveOnTheRoad#Juventus — Alessandro Giglio (@AlexMarchisio81) July 24, 2022