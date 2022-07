Il Napoli mette nel mirino l’ex Juventus: l’indiscrezione di mercato e tutti i dettagli

A tenere banco in casa Napoli in queste ore è l’alta tensione nell’ultimo allenamento, con Osimhen che è stato allontanato da Luciano Spalletti dopo un duro botta e risposta.

Il club azzurro, però, in attesa di chiarimenti sul campo, è sempre attivo anche sul calciomercato. Giuntoli è infatti alla ricerca anche di un vice Meret: secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, potrebbe essere Neto. Il Napoli ha avviato i contatti per il ritorno in Italia dell’ex Juventus e Fiorentina. L’estremo difensore è in uscita dal Barcellona, ma c’è da superare la concorrenza del Fulham. Il tecnico Marco Silva, infatti, segue Neto già dai tempi del Watford.