Novità in casa Juventus, diramato il comunicato ufficiale: c’è l’annuncio del ritorno

Nonostante gli approdi in bianconero di Di Maria, Pogba e Bremer, il mercato della Juventus non può certamente dirsi chiuso. I bianconeri sono al lavoro sia per cedere gli esuberi sia per regalare a Massimiliano Allegri gli ultimi innesti per completare la rosa. Il tecnico nel frattempo non si è nascosto: l’obiettivo si chiama scudetto.

Nell’ambiente bianconero si è dunque creata una ventata di grande entusiasmo, dovuta anche ai nuovi acquisti sul mercato. La Juve torna a crederci e un messaggio importante arriva anche dai tifosi bianconeri. La Curva Sud ha diramato un messaggio ufficiale, sottolineando la decisione di tornare allo stadio in sostegno della squadra. “Per troppo tempo abbiamo lasciato spazio a critiche e insinuazioni, ma la realtà è diversa da quella che tanti dipingono e vogliono far credere. Per troppo tempo siamo stati lontani da quegli spalti che rappresentano per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. E’ arrivato il momento di toglierci quel peso che non riusciamo più a tenerci dentro, non possiamo più stare lontano da quella passione che accompagna la nostra vita” si legge nella nota firmata Curva Sud Juventus 1897.

I tifosi sono quindi pronti a riempire le gradinate dell’Allianz Stadium. Il messaggio è chiaro: “E’ arrivato il momento di tirare fuori la voce e tornare a riempire quegli spalti, in quello stadio che per anni è stata la nostra seconda casa. Tutto ciò che torna, in realtà non è mai finito. Torniamo”.