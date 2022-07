Cuadrado accende la corsa scudetto: annuncio e sfida a Inter e Milan

Manca meno di un mese all’inizio della Serie A e Juan Cuadrado lancia subito la sfida a Inter e Milan: “Sta nascendo una Juventus fortissima”

La prima amichevole americana dei bianconeri ha portato ad una vittoria e ha consegnato ulteriore entusiasmo alla squadra di Allegri: Juan Cuadrado, poi, ha voluto avvertire le concorrenti al prossimo scudetto.

Il colombiano dopo l’amichevole della Juventus contro il Chivas ha parlato ai microfoni ufficiali del club. “Anche se era una partita amichevole per noi conta cercare la vittoria sempre, e siamo riusciti a farlo. Il Chivas è una buona squadra, adesso vogliamo fare bene anche nelle prossime gare, perché è utile per la stagione”. Poi Cuadrado non ha perso tempo e ha lanciato un messaggio alle avversarie. “Sta nascendo una Juve fortissima, con tanti giocatori di qualità, grandi nuovi arrivi”. Infine, anche riguardo alle richieste di Allegri in queste prime settimane il ‘Panita’ non ha dubbi: “Correre, correre, correre”.