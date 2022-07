Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del PSG, è coinvolto nelle recenti parole di Galtier, nuovo allenatore della squadra francese

Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del PSG, ambisce ad un ruolo diverso in questa nuova stagione con la maglia della squadra francese.

Nell’ultimo anno infatti, l’ex giocatore del Milan ha agito un po’ da gregario a Keylor Navas, fatta esclusione per la Champions League. Nonostante fosse stato forse il miglior giocatore dell’Italia campione d’Europa ad Euro 2020, Donnarumma ha avuto qualche difficoltà nella prima stagione con la maglia del PSG, ma, come annunciato da Galtier nelle ultime ore, il suo futuro è destinato a cambiare radicalmente.

PSG, Galtier fa chiarezza sulle gerarchie

Il nuovo allenatore del PSG infatti, in conferenza stampa, ha fatto chiarezza sulle gerarchie all’interno della squadra, considerando le volontà di Donnarumma e quelle di Keylor Navas, autore anche lo scorso anno di una stagione solidissima.

Galtier ha così commentato la situazione legata ai due estremi difensori: “Keylor Navas ha effettuato parate importanti e decisive. E’ bravo e sta lavorando davvero molto bene. Sono stato molto chiaro con lui all’inizio della stagione. Non voglio la rotazione. Preferisco operare con un numero uno e un numero 2, per avere una gerarchia sin dall’inizio delle partite ufficiali. Sa cosa mi aspetto da lui nel suo ruolo di secondo portiere, anche se so che in fondo c’è molta frustrazione, ma per un club come il PSG è molto importante avere due portieri di altissimo livello”.