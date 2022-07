Napoli, l’annuncio definitivo da parte di De Laurentiis in merito al rinnovo di Dries Mertens in azzurro

Dopo l’arrivo della squadra in Abruzzo, Aurelio De Laurentiis ha deciso di rompere il silenzio. Il presidente del Napoli ha parlato ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’, rilasciando un’intervista i cui temi sono già stati anticipati dal giornalista Carlo Alvino. Tanti argomenti legati al mercato, su tutti la questione legata al rinnovo di Dries Mertens.

“Mertens non resterà a Napoli” ha dichiarato De Laurentiis. Un saluto definitivo dunque nei confronti dell’attaccante belga, che a questo punto resta svincolato e dovrà scegliere quale sarà la scelta migliore per il proprio futuro. Futuro in cui potrebbe esserci ancora la Serie A. La Lazio infatti sarebbe particolarmente interessata al giocatore, con Sarri che ha già avuto modo di allenarlo e valorizzarlo a Napoli e sarebbe ben felice di riaccoglierlo nella capitale. Attenzione però alle ipotesi estere: dall’Olympique Marsiglia al ritorno in patria.

Tra gli altri temi legati al mercato, De Laurentiis ha sottolineato come “Kim è vicino e Simeone è un giocatore che interessa”. Poi un’anticipazione sulla campagna abbonamenti: “La campagna abbonamenti sarà lanciata nei prossimi giorni con prezzi popolari e sconti particolari per le famiglie. L’obiettivo del Napoli sarà quello di far divertire i tifosi”.