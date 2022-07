La Juve ci ha preso gusto | Scelta fatta e doppio tradimento in Serie A

Juventus pronta al bis: altro tradimento in Serie A per approdare in bianconero, la scelta è stata fatta

Di Maria, Pogba e Bremer. Il mercato in entrata della Juventus non si fermerà però qui. Il club bianconero è a caccia in particolar modo di un rinforzo in attacco da regalare a Massimiliano Allegri. Il tecnico sogna il ritorno di Alvaro Morata, ma cercare un nuovo accordo con l’Atletico Madrid potrebbe non essere così facile.

Ecco perché abbiamo chiesto, attraverso un sondaggio sul nostro canale Telegram, quale sarebbe la migliore alternativa per l’attacco bianconero nel caso in cui la pista che porta al giocatore spagnolo dovesse saltare.

Sondaggio CMIT, il nome scelto è Belotti

E la risposta fornita dai partecipanti al sondaggio è anche quella che comporterebbe un esborso di cartellino pari a zero. Il 31% dei votanti, infatti, ha scelto Andrea Belotti. L’attaccante è ormai svincolato dopo il contratto scaduto con il Torino e non è da escludere l’ipotesi che dopo Bremer possa verificarsi, per i tifosi granata, un secondo tradimento, con l’approdo in bianconero dell’ex capitano.

La lotta con le altre opzioni è risultata però serrata. Il 27% dei partecipanti al sondaggio ha equamente votato per Luis Muriel e Marko Arnautovic. Il colombiano sembra essere in uscita dall’Atalanta, mentre il Bologna considera il giocatore austriaco un perno fondamentale, anche se il giocatore non è incedibile. Molto più indietro, invece, la quarta opzione. Solo il 15% infatti ha scelto Memphis Depay, attaccante olandese la cui avventura al Barcellona sembra ormai destinata ai titoli di coda. Il giocatore non sembra infatti rientrare nei piani di Xavi ed è nella lista dei partenti del club catalano.