Lazio, spunta l’interesse dalla Spagna da un paio di club: Lotito fissa il prezzo, cessione possibile

Dopo aver regalato a Sarri nuovi acquisti, la Lazio riflette sulle cessioni. Diversi sono gli esuberi presenti nella rosa del club biancoceleste, per cui la società sta cercando una sistemazione. Uno di questi esuberi è Gonzalo Escalante. Il centrocampista argentino, dopo una prima parte della scorsa stagione trascorsa praticamente in panchina, è stato ceduto lo scorso gennaio in prestito all’Alaves.

Tornato a Roma, è difficile pensare ad una permanenza nella capitale dell’argentino. Anche perché il classe 1993 continua a vantare estimatori in Liga. Come riferisce il ‘Mundo Deportivo’, l’argentino è finito nel mirino del Valladolid. Il club di Ronaldo è molto interessato al giocatore, ma la Lazio avrebbe fissato il prezzo in 2,5 milioni di euro. Una cifra che il Cadice, altro club che si è interessato al ragazzo, ha giudicato troppo alta. Vedremo se invece il Valladolid proverà e riuscirà nell’affondo decisivo.