La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe imbastire uno scambio per Adrien Rabiot: le ultimissime notizie di calciomercato sulla Vecchia Signora

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro in questa estate di calciomercato per consegnare al tecnico livornese una rosa che possa competere ai massimi livelli sia in ambito nazionale, dove l’obiettivo sarà la vittoria del campionato italiano di Serie A, sia in Europa, dove la Vecchia Signora non riesce a superare gli ottavi di finale da tre stagioni.

D’altro canto, ci sono anche delle cessioni da operare in casa Juventus, in particolare per alcuni elementi della rosa con ingaggi decisamente pesanti. Uno di questi è senza dubbio Adrien Rabiot, centrocampista francese arrivato a parametro zero nell’estate del 2019.

Calciomercato Juventus, lo scambio con Rabiot sblocca l’affare

Il giocatore transalpino, secondo quanto riportato su Twitter da Marcello Chirico, potrebbe finire in uno scambio con il PSG di Galtier. Rabiot ha già vestito la maglia della società francese prima di approdare alla Juventus e potrebbe tornare con Leandro Paredes, centrocampista argentino, che andrebbe a fare il percorso inverso. Non solo, per completare l’operazione, considerando anche l’attuale situazione di Rabiot, la Juventus potrebbe mettere sul piatto un conguaglio che va dagli 8 ai 10 milioni di euro per il PSG di Campos.