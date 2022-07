Proseguono le manovre della Juventus sul mercato in entrata: pronta una nuova offerta. Tutti i dettagli

Tra i prossimi obiettivi della Juventus dopo il colpo Bremer c’è anche un regista. È questa una delle prime richieste di Massimiliano Allegri per completare il centrocampo titolare con Pogba e Locatelli.

Come noto, il nome in cima alla lista della dirigenza è quello di Leandro Paredes del PSG. “Se abbiamo parlato della Juve? Lui ha già giocato in Italia, conosce la Juve, sa com’è il calcio italiano. Io sono molto amico con lui, parliamo spesso ma più di cose personali: famiglia e cose simili”. Nella conferenza stampa di presentazione, l’ex compagno e connazionale Angel Di Maria ha parlato così dell’ex Roma. Paredes è diventato l’obiettivo primario per rinforzare un centrocampo che ha assoluto bisogno dell’arrivo di un regista, come richiesto da Allegri.

Calciomercato Juventus, pressing su Paredes: offerta in arrivo

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il calciatore argentino avrebbe già dato il proprio gradimento alla destinazione Juve che, dal canto suo, si è già messa al lavoro per portarlo alla corte di Allegri. Il Paris Saint-Germain chiede 20 milioni di euro, mentre il club bianconero sarebbe al momento deciso a presentare una prima proposta da 15 milioni. La distanza è colmabile e sul piatto potrebbe presto finire anche il cartellino di Moise Kean. Il centravanti classe 2000 ha vissuto a Parigi la sua miglior stagione in carriera e tornerebbe volentieri, ma secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ il club francese avrebbe già detto no a questo scambio.