La Juventus non si ferma con Bremer e può chiudere altri due colpi in entrata: ecco come sarà la nuova formazione bianconera

La Juventus ha completato il tris di acquisti: dopo Pogba e Di Maria, arrivati entrambi a parametro zero, i bianconeri sono riusciti a soffiare Bremer all’Inter con un’operazione che complessivamente può superare i 50 milioni.

Il mercato del club piemontese non si chiude però con Allegri che attende ancora un centrocampista e ulteriori rinforzi in difesa e in attacco per completare la rosa. Una squadra che si preannuncia molto competitiva e che potrebbe esserlo ancora di più con gli ulteriori innesti in arrivo. Prova a immaginare la futura formazione titolare della Juventus il portale ‘fichajes.net’ che immagina altri due innesti importanti per Allegri.

Juventus, la futura formazione titolare

Il portale spagnolo delinea le prossime mosse di mercato della Juventus. In difesa l’arrivo ‘titolare’ è quello di Emerson Palmieri dal Chelsea, ma ci sarà spazio anche per un difensore per far rifiatare Bonucci e Bremer. Sulla trequarti poi ecco Zaniolo dalla Roma, in attesa di capire chi vestirà i panni di vice Vlahovic, con Morata nuovamente in ballo.

In questo modo la nuova formazione titolare della Juventus sarebbe la seguente: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Emerson Palmieri; Locatelli, Pogba; Di Maria, Zaniolo, Chiesa; Vlahovic.