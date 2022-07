C’è già il primo verdetto su Bremer, nuovo acquisto della Juventus: il brasiliano viene ritenuto più forte di de Ligt

Gleison Bremer è il terzo acquisto di questa sessione di mercato della Juventus. I bianconeri hanno subito risposto all’addio di de Ligt mettendo a segno un innesto importante, grandi aspettative per il brasiliano che secondo qualcuno non farà rimpiangere l’olandese, anzi, è già superiore al suo livello.

Di lui ha parlato Gianluca Petrachi, che è stato colui che, ai tempi del Torino, lo ha portato in Europa. In un’intervista a ‘Tuttosport’, ha spiegato: “Quell’anno, in Brasile, su richiesta di Mazzarri cercavo dei marcatori. Puntavamo lui e Verissimo, ma alla fine mi focalizzai su Bremer. Era più grezzo ma avevo intuito margini di crescita enormi, era già impressionante per potenza fisica e per come pressava l’attaccante, un vero guerriero. Uno che si esalta quanto più il suo avversario è forte. La cifra pagata dalla Juventus è congrua, si sono messi in casa un difensore top. E’ un grande affare per il presente e per il futuro, non ha ancora raggiunto il massimo del suo potenziale. Per me Gleison è molto più forte di de Ligt, la difesa bianconera con questo cambio ci guadagna”.