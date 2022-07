Caos Milinkovic-Savic sul mercato: “Riunioni infuocate”

Novità importanti su Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo vorrebbe lasciare la Lazio per fare il salto in una big

Milinkovic-Savic ‘rischia’ di restare alla Lazio anche stavolta. Il serbo vorrebbe andare via per fare l’agognato salto in una big, italiana – la Juve è ancora molto interessata – oppure straniera anche se le piste Psg e Manchester United si sono del tutto raffreddate.

In casa Lazio, però, tiene sempre banco il futuro del centrocampista. Come detto da Luca Momblano nella diretta Twitch di ‘Juventibus’, “in questi giorni ci sono state delle riunioni infuocate del club di Lotito per Milinkovic-Savic”. Il numero uno dei biancocelesti vorrebbe ancora 70-80 milioni di euro per il classe ’85 nato a Lleida (Spagna) e in scadenza a giugno 2024.

Al momento non c’è nulla di concreto per Milinkovic – la Juve resta solo sullo sfondo – che un paio di mesi fa si pensava potesse ‘finanziare’ la campagna acquisti della Lazio. Così non è stato, anche se a Sarri sono stati ugualmente consegnati calciatori ‘congeniali’ al suo calcio.