Juventus, annuncio UFFICIALE: ecco perché non parte per la tournée

Forfait a sorpresa in casa Juventus per la tournée negli Stati Uniti con la partenza in programma domani: l’annuncio ufficiale

È il giorno di Bremer in casa Juventus. Il difensore brasiliano sosterrà questa mattina le visite mediche prima della firma sul contratto con i bianconeri e l’annuncio ufficiale.

Salvo slittamenti dell’ultimo minuto, domani il neo difensore della Juve partirà col resto della squadra per la tournée in programma negli Stati Uniti. C’è invece un forfait dell’ultima ora. Come comunicato da Adrien Rabiot, infatti, il centrocampista francese non viaggerà negli States per motivi personali. Di comune accordo con la società, l’ex Paris Saint-Germain proseguirà la preparazione pre-campionato alla Continassa.

Juventus, Rabiot non parteciperà alla tournée negli Stati Uniti

“In accordo con il club e per motivi personali, resterò in Italia per terminare la preparazione”, ha annunciato su Instagram il francese. Massimiliano Allegri non avrà così a disposizione uno dei big del centrocampo, che ritroverà solo al ritorno a Torino. L’ex PSG si aggiunge alla lista degli indisponibili composta da Chiesa, Kaio Jorge e Arthur e dall’esubero Ramsey.