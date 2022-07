Weston McKennie parla del suo futuro nel corso di un’intervista e ammette che le voci non lo lasciano indifferente: “Ne ho sentite di tutti i colori”

Weston McKennie racconta il suo ritorno agli allenamenti e si sofferma anche sul futuro nel corso di un’intervista a ‘goal.com’.

Il centrocampista americano sarà ai nastri di partenza della nuova stagione della Juventus, in un centrocampo che vedrà la presenza anche di Paul Pogba. L’ex Schalke commenta le dichiarazioni di Allegri che lo ha confermato in rosa: “Sono state parole importanti. Per un calciatore trovarsi in un luogo dove ci si sente desiderato, dove hanno bisogno di te è importante”.

Il bianconero continua: “Su un mio ipotetico trasferimento ne ho sentite di tutti i colori, è difficile ignorare completamente certe voci. Comunque io e il mio agente siamo in contatto stretto e sarei il primo a sapere se qualcosa è vero”.

Juventus, McKennie accoglie Pogba

McKennie continua le sue dichiarazioni parlando degli obiettivi della Juventus nella stagione che sta per iniziare: “Sono gli stessi di ogni stagione: la Juventus è una squadra chiamata a vincere tutto sempre. Per noi un pareggio è come una sconfitta, gli standard sono elevati. Il mercato è stato ottimo – continua il centrocampista a stelle e strisce – e penso che la prossima stagione sarà positiva”.

Per gli obiettivi, McKennie alza l’asticella: “Gran parte delle persone non può non dire che la Juve è la prima società in Italia: per questo dovremmo vincere campionato, coppa Italia, Supercoppa e Champions o almeno arrivare in finale”.

Infine, sull’arrivo di Pogba: “E’ un’opportunità poter giocare con uno del suo calibro, sicuramente non vedo l’ora. Ha energia e tanta personalità