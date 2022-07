Svolta per il futuro di Gigio Donnarumma, colloqui con il Paris Saint-Germain: in arrivo l’offerta

Dopo una stagione vissuta nel dualismo con Keylor Navas, la prossima annata per Gianluigi Donnarumma dovrebbe essere meno altalenante almeno dal punto di vista della continuità. Il Paris Saint-Germain e anche il nuovo tecnico Galtier hanno confermato di voler puntare sul portiere italiano, lasciando quindi intendere che per Navas è in programma un ruolo di secondo portiere.

Una decisione che il portiere costaricano sembra non gradire. Non è quindi difficile ipotizzare un suo addio nel corso di questo mercato estivo. All’estremo difensore classe 1986 sta pensando il Napoli, per regalare a Spalletti un portiere di grande livello da affiancare a Meret. Attenzione però alla pista spagnola.

Napoli, su Navas piomba il Siviglia

Sul portiere del Costa Rica sarebbe infatti piombato con grande decisione il Siviglia. Monchi sta pensando seriamente di acquistare l’estremo difensore ex Real Madrid, come riferisce l’emittente catalana ‘El Nacional’. Navas avrebbe in programma a breve un incontro con il tecnico Galtier per capire i piani del tecnico, ma si aspetta già di ricevere una risposta negativa in merito al discorso legato alla propria titolarità.

Navas, riferiscono dalla Spagna, avrebbe già chiesto al proprio agente di trovare una nuova soluzione. E il Siviglia sarebbe appunto in pole position nella corsa al giocatore. Monchi avrebbe già avviato i primi colloqui con il presidente dei parigini Nasser Al-Khelaifi, che potrebbe accontentarsi di una cifra vicina ai 7-8 milioni di euro per cedere il cartellino del portiere costaricano, che ritroverebbe tra l’altro il suo vecchio tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui.