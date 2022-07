La Juventus è pronta a lasciarlo andare: il calciatore potrebbe presto tornare a giocare in Premier League. Le ultime

Corre veloce il calciomercato della Juventus. I bianconeri hanno messo le mani su Angel Di Maria e Pogba e dopo aver perso Chiellini, Dybala e Bernardeschi, hanno ceduto Matthijs de Ligt, volato in Germania per vestire la maglia del Bayern Monaco.

Ora è caccia al difensore, che possa sostituirlo. Nelle prossime ore sono attese novità in merito a Bremer ma si guarda anche ad altre piste, come quella che porterebbe a Milenkovic della Fiorentina, Akanji del Borussia Dortmund o a Pau Torres del Villarreal.

Nel frattempo si continua a lavorare alle uscite. Non è un segreto che in cima alla lista – tra i calciatori in esubero – ci sia soprattutto Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese è tornato a Torino, dopo il prestito infruttuoso in Scozia ai Rangers culminato nel rigore decisivo sbagliato nella finale di Europa League contro l’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Juventus, Ramsey vuole tornare in Premier per i Mondiali

Il centrocampista, che il prossimo 26 dicembre compirà 32 anni, ha voglia di farsi trovare al 100% in vista dei prossimi Mondiali in programma tra novembre e dicembre in Qatar. Ha bisogno dunque di giocare con continuità.

Ramsey ha capito che con Allegri non ci sarà spazio per lui e stando a quanto riportato dal tabloid britannico ‘Daily Mail’ le parti sono in trattativa avanzata per la rescissione consensuale del contratto con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza. Serve però una buonuscita. Il gallese vuole essere lasciato libero così da trovare più facilmente una squadra. In Inghilterra sono convinti che Ramsey avrebbe tanti club sulle sue tracce pronti a prenderlo da svincolato.