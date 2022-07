Il presidente non ha dubbi sul futuro dell’esterno accostato alla Juventus: l’annuncio non lascia speranze

Di Maria più Pogba: la Juventus riparte da loro, in attesa di capire chi prenderà il posto di de Ligt, volato quest’oggi in Germania. In casa bianconera c’è aria di grandi cambiamenti ed è praticamente certezza che il mercato non finirà soltanto con l’arrivo del dopo de Ligt.

Tanti i nomi accostati alla squadra di Massimialiono Allegri tra i quali c’è anche quello di Kostic per il quale, come raccontato da Calciomercato.it, c’è da tempo l’intesa tra il calciatore e il club italiano. Ora però irrompe il presidente dell’Eintracht Francoforte che fa chiarezza sulla situazione dell’esterno serbo. Intervenuto a ‘Sport1’, il numero uno del club rossonero ha parlato proprio del futuro di Filip Kostic.

Calciomercato Juventus, il presidente dell’Eintracht: “Kostic resterà”

Peter Fischer parla così del futuro del 29enne attaccante esterno destro: “Non so cosa voglia ottenere alla Juventus quando c’è già Di Maria che può giocare dalla sua parte. Guarderebbe le partite dalle tribune. Ho la netta sensazione che Kostic resterà con noi anche la prossima stagione”.

Il presidente del Francoforte spiega meglio la sua speranza: “Abbiamo fatto una grande offerta, abbiamo il massimo rispetto per lui. Qui è molto amato, può andare in qualsiasi pub della città senza pagare. Lo abbiamo resto il miglior giocatore dell’Europa League. Ovunque va è onorato e venerato. Di più non si può”.