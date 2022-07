Tutte le ultime notizie di calciomercato di oggi in diretta: gli aggiornamenti sulle principali trattative in Serie A e non solo

Sono giorni frenetici sul calciomercato, con le big e tutte le squadre di Serie A e non solo impegnate a rinforzare le rose in vista della prossima stagione.

Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta, minuto per minuto, sulle trattative odierne.

LIVE

ORE 11:20 – Dybala sempre più convinto a sposare il progetta della Roma, dopo la chiamata di Mourinho: da domani ogni giorno potrebbe essere quello buono per la firma.

ORE 10.30 – Rabbia Juric per il mercato del Torino che non decolla: spuntano le dimissioni.

ORE 10.00 – De Ketelaere, ultima partita col Bruges prima del Milan: pronto l’affondo decisivo del club rossonero.

ORE 9.00 – Conferme sull’accelerata dell’Inter per Bremer. Il club nerazzurro domani ha in agenda un incontro con il Torino e con l’agente del difensore granata per provare a chiudere: operazione da 35 milioni di euro più bonus e il prestito del giovane Casadei.