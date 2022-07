Battuti Morata e Depay: scelto Icardi per l’attacco

Tra i bomber in esubero all’estero, il preferito per il ritorno in Serie A è Mauro Icardi: l’argentino preferito a Morata e Depay

Il calciomercato degli ultimi giorni, in Serie A, sta facendo registrare movimenti soprattutto tra i difensori. Ma non vanno dimenticati gli attaccanti, che restano nel mirino delle società, come rinforzi chiave per la prossima stagione.

Si va a caccia di occasioni e di attaccanti in cerca di riscatto, puntando sulle loro qualità per trovare il patrimonio di gol necessario ad affrontare un’annata che sarà molto intensa e complicata per tutti. All’estero, soprattutto, non mancano bomber in esubero, che i rispettivi club possono cedere a condizioni di favore e che potrebbero fare molto comodo nel nostro campionato.

Calciomercato, bomber d’occasione in Serie A: il preferito è Icardi

Nel suo consueto sondaggio quotidiano su Twitter, Calciomercato.it ha chiesto chi sarebbe, tra i vari nomi a caccia di una nuova sistemazione, il nome ideale come rinforzo offensivo in Serie A. Il maggior numero di voti lo ha raccolto Mauro Icardi, vero e proprio esubero del Psg, con il 36,4% delle preferenze. Icardi è seguito in particolar modo dal Monza, che culla anche le suggestioni Dzeko e Cavani. Battuto, di poco, Depay, in uscita dal Barcellona, che raccoglie il 33,6% dei voti. Meno voti ancora per Alvaro Morata (23%), che potrebbe lasciare nuovamente l’Atletico Madrid. Non convince il nome di Mariano Diaz, per l’attaccante di proprietà del Real Madrid solo il 6,9% delle preferenze.