La Juventus ufficializza una cessione a titolo definitivo: il comunicato del club bianconero che congeda il giocatore

Numerosi i movimenti di mercato in casa Juventus, che punta a regalare altri rinforzi a Massimiliano Allegri dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria. Ma si lavora anche sulle cessioni, oltre che sulle entrate. Da questo punto di vista, viene ufficializzato un addio ai bianconeri che in questi giorni era nell’aria.

Matteo Brunori torna al Palermo, dopo il prestito di quest’anno. Calciomercato.it in questi giorni vi ha raccontato l’intesa tra Palermo e Juventus per le sue prestazioni, trovata alla fine su una base di 3 milioni di euro più bonus. I colloqui tra le parti sono andati avanti e dopo alcuni incontri l’accordo è stato trovato. L’annuncio ufficiale della cessione dell’attaccante ai rosanero arriva sui canali ufficiali sia del club piemontese che di quello siciliano. L’attaccante italo-brasiliano firma con i rosanero un contratto quadriennale, fino al 30 giugno 2026, e guiderà l’attacco palermitano anche in Serie B, dopo le 29 reti della passata stagione in C.