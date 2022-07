L’attaccante è pronto a cambiare squadra e aspetta segnali dall’Italia. Lo segue la Juventus, non al Tottenham di Conte

E’ già ai titoli di coda l’avventura al Barcellona di Memphis Depay. Il club blaugrana ha deciso di cedere l’attaccante olandese in questa sessione di calciomercato.

L’ex Lione ha capito – con il mercato che stanno facendo gli spagnoli – che per lui non ci sarà spazio. Serve dunque una nuova sistemazione.

Sport.es, sostiene che il Tottenham di Conte durante i colloqui per Lenglet, si sarebbe fatto avanti per Depay, mettendo sul piatto 17 milioni di euro. Una cifra importante, ad un anno dalla scadenza del contratto, che non sembra però bastare. Il Barcellona ne vorrebbe almeno 20 milioni. E’ questa la cifra fissata per la cessione dell’ex Lione.

Calciomercato Juventus, Depay aspetta una nuova chiamata

La trattativa – vista la distanza di soli tre milioni di euro – appare destinata ad andare in porto ma a far saltare il banco potrebbe essere proprio lo stesso calciatore. Depay non sembrerebbe molto entusiasta di giocare in Premier League. L’Inghilterra non è certamente la sua priorità

L’Italia sarebbe una meta maggiormente gradita ma ad oggi è difficile pensare che qualche squadra decida di investire 20 milioni per Depay. In passato è stato accostato all’Inter – ipotesi questa, oggi, da escludere totalmente – e alla Juve. Per i bianconeri, invece, potrebbe esserci spazio di manovra considerando le poche punte a disposizione di Massimiliano Allegri.