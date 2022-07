La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro per il successore di Matthijs de Ligt in caso di passaggio al Bayern Monaco. Particolare attenzione sul nome di Pau Torres

La Juventus di Massimiliano Allegri, oggi impegnata in una prima amichevole contro il Pinerolo in vista dell’imminente inizio della nuova stagione, è al lavoro anche in sede di calciomercato per rinforzare un organico che possa fare al caso del tecnico livornese, reduce da un’annata decisamente deludente e a caccia di riscatto.

Fra i nomi in uscita, va posta particolare attenzione sul profilo di Matthijs de Ligt, difensore centrale olandese finito da tempo nel mirino del Bayern Monaco. L’ex giocatore dell’Ajax vorrebbe lasciare la Vecchia Signora per puntare a nuovi obiettivi soprattutto nel panorama europeo. In caso di partenza, la Juventus ha messo nel mirino il nome di Pau Torres, come sottolineato anche da Calciomercato.it nei giorni scorsi.

Calciomercato Juventus, intesa già raggiunta con Pau Torres e il Villarreal

Secondo quanto riportato da ‘Diario As’, i bianconeri starebbero lavorando ad un accordo con l’entourage del giocatore spagnolo che, comunque, si trova molto bene al Villarreal e andrebbe via soltanto in caso di un’offerta che non si può rifiutare. Inoltre, la Vecchia Signora, per procedere con una proposta da formalizzare nei confronti della società spagnola, dovrà attendere la partenza di de Ligt in direzione Bayern Monaco. Il Villarreal non dovrebbe accettare cifre inferiori ai 50 milioni di euro, ed è questa l’offerta che la Juve dovrebbe preparare per arrivare a Pau Torres.