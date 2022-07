Il centrocampista Milinkovic-Savic dalla Lazio alla Juventus in questa sessione di calciomercato: “Ho consigliato ad Allegri di acquistarlo”

Il futuro di Milinkovic-Savic è sempre difficile da decifrare. Da diverse sessioni di calciomercato a questa parte, c’è la sensazione che da un momento all’altro possa lasciare la Lazio per accasarsi altrove. Finora non è successo, ma non è da escludere fino alla chiusura della campagna acquisti che accada qualcosa in tal senso.

D’altronde, all’età di 27 anni, l’ex Genk sta sentendo forte il bisogno di misurare le proprie abilità ad alti livelli, conscio del suo valore fuori dal comune. I biancocelesti hanno bisogno di sistemare la rosa per agevolare il lavoro targato Maurizio Sarri e il patron Lotito, stavolta, potrebbe ‘accontentarsi’ di una cifra sui 60 milioni di euro per cedere il centrocampista serbo. L’apprezzamento della Juventus nei confronti di Milinkovic-Savic ormai non è più un segreto. A questo proposito, Giovanni Galeone, allenatore mentore e amico di Massimiliano Allegri, ha rivelato di aver consigliato al tecnico livornese l’acquisto del classe ’95: “Avevo consigliato tre giocatori: Koulibaly, Asllani e Milinkovic-Savic – ha dichiarato Galeone in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Uno costava troppo, l’altro è andato all’Inter e il terzo non so. In realtà, non so neanche quanta voce abbia in capitolo Allegri sul mercato. Dovrebbe averla, perché alla fine le colpe ricadranno sempre su di lui“.

Galeone: “Ora vedo la Juventus fra il quarto e il quinto posto”

Si è, poi, espresso sulla retroguardia bianconera, parlando anche del possibile sostituto di de Ligt: “Senza de Ligt bisognerebbe rinforzare ulteriormente il reparto arretrato. Bremer o Pau Torres sarebbero grandi colpi per la Juventus. Gatti è bravo, ma non è sufficiente. Alex Sandro e Cuadrado non sono più i giocatori di un tempo“.

Galeone, infine, non vede la ‘Vecchia Signora’ in lotta per lo scudetto ad oggi, nonostante i recenti importanti acquisti: “Pogba e Di Maria ottimi colpi. E se con Di Maria potesse giocare Milinkovic… Se il mercato finisse oggi la Juve faticherebbe ad arrivare in Champions. Già lo scorso anno Max ha fatto un miracolo. Al momento la vedo fra il quarto e il quinto posto“.