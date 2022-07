Dybala e Mertens ancora senza squadra: doppio ritorno da favola

Paulo Dybala e Dries Mertens a metà luglio ormai superato sono ancora senza squadra. Ipotesi assurda per i due attaccanti

Paulo Dybala e Dries Mertens rappresentano due attaccanti storici per la Serie A, ma non ci si può dimenticare del presente e del prossimo futuro.

Per anni, infatti, l’argentino e il belga hanno dominato sui campi italiani con la loro qualità, i loro colpi e i loro gol, lasciando spesso senza parole e con la faccia al cielo anche i migliori difensori del nostro campionato. Eppure, in questo esatto momento storico, sta succedendo quello che in pochi avrebbero immaginato. Siamo al 16 luglio e sia Dybala che Mertens sono ancora senza squadra. Situazioni diverse, sicuramente, ma il presente recita lo stesso copione. Sulla Joya da tempo c’è l’Inter, ma dopo l’arrivo di Lukaku gli spazi si sono chiusi in attacco e sono entrate in gioco Roma e Napoli, in forte pressing anche nelle ultime ore. Mertens, invece, ha visto scadere il suo contratto, quasi come uno qualsiasi, con i partenopei e ancora non ha trovato una nuova casa. Una situazione che lascia spazio a un’ipotesi clamorosa.

Dybala e Mertens senza squadra: e se tornassero alla Juve e al Napoli?

C’è chi si spinge oltre, infatti, e (ri)manda Dybala e Mertens esattamente dove sono diventati fenomenali. La ‘Gazzetta dello Sport’ ipotizza un doppio scenario tanto difficile quanto suggestivo e cioè il ritorno di entrambi gli attaccanti, pochi mesi dopo l’addio, a Juventus e Napoli. Non una trattativa, figuriamoci, ma forse un consiglio. E pensiamoci un attimo: Dybala formerebbe un attacco da sogno con Vlahovic, Chiesa e Di Maria. E Mertens sarebbe esattamente quello che serve a Spalletti, nonostante la carta d’identità non sia più verdissima. Eppure, un esempio simile l’abbiamo avuto anche negli ultimi giorni: Ousmane Dembele che torna sui suoi passi e trova l’accordo con il Barcellona. Serve altro?