UFFICIALE il nuovo calendario di Serie B: prima giornata shock

Si prepara a ripartire anche il campionato di Serie B e questa sera è stato svelato il nuovo calendario ufficiale della prossima stagione

Manca solo un mese all’inizio ufficiale della nuova stagione di Serie B. La scorsa ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto, con sorpassi last minute sia in vetta che in coda. Per questo motivo i tifosi si aspettano un altro campionato entusiasmante come lo scorso.

Nel frattempo quest’oggi allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria è stato presentato il nuovo calendario di Serie B. La prima giornata sarà entusiasmante e vedrà scontrarsi già diverse big del campionato cadetto. Questa la prima giornata:

Ascoli-Ternana

Benevento-Cosenza

Brescia-Sudtirol

Cittadella-Pisa

Como-Cagliari

Modena-Frosinone

Palermo-Perugia

Parma-Bari

Spal-Reggina

Venezia-Genoa