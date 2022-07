Kalidou Koulibaly dice ufficialmente addio al Napoli. Attraverso i social il difensore senegalese ha voluto salutare con un video

Dopo otto anni al Napoli per Kalidou Koulibaly è arrivato il momento di dire addio al Napoli. Il difensore senegalese è volato a Londra, dove nella prossima stagione vestirà la maglia del Chelsea. Al club partenopeo vanno 40 milioni di euro per la perdita di una colonna della retroguardia di Spalletti.

Un addio sicuramente sofferto, visto il grande affetto che il difensore ha ricevuto dai tifosi del Napoli e da una società che il prossimo anno lo avrebbe eletto capitano. Così Koulibaly prima di iniziare ufficialmente la nuova avventura con il Chelsea, ha voluto salutare il Napoli e i suoi tifosi con un video su Instagram.

Napoli, Koulibaly ai saluti: il messaggio su Instagram

Kalidou Koulibaly sarà presto ufficialmente un giocatore del Chelsea. Dopo otto anni il difensore lascia il Napoli e decide di dedicare alla società e ai suoi tifosi un messaggio.

Attraverso un video sul suo profilo Instagram dove rivive alcuni momenti degli anni passati al Napoli, Koulibaly scrive: “Il 1 giugno 2014 è stata una data indimenticabile: il mio arrivo a Napoli, l’inizio di una storia d’amore pura. Ero un ragazzo timido, ma con tanta voglia di dimostrare al mondo che potevo farcela. Troppe emozioni vissute insieme: impossibile sintetizzarle. A Napoli sono nati i miei due figli. Ho incontrato persone che saranno per sempre parte della mia vita e che hanno fatto sentire a casa me e la mia famiglia. Ma conservo tutto nella mia mente, nel mio cuore. Grazie a te, Napoli, sono diventato l’uomo che sono oggi. Ringrazio il club, il Presidente, gli allenatori, tutti miei compagni di squadra e tutte le persone con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi anni. Grazie, Napoli e Napoletani, per tutto l’amore che ci siamo dati. Io sono orgoglioso di averti onorato con tutto me stesso e continuerò, all’infinito, a portarti nel cuore e a nutrire per te uno dei sentimenti per me più importanti: il rispetto. Sei stata tutto per me. Ora sento di dover partire e di rimettermi in gioco: è il tempo di una nuova avventura”. Un messaggio che dunque racchiude il rapporto stretto tra Koulibaly e il Napoli, che magari un giorni si incontreranno di nuovo.