Calciomercato Juventus, colpaccio Casemiro: presentata l’offerta

La Juventus sta costruendo una vera e propria corazzata per tornare a vincere lo scudetto. I bianconeri tentano il colpaccio Casemiro a centrocampo

La Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi sul calciomercato, anzi. I bianconeri hanno la chiara volontà di tornare immediatamente a competere per lo scudetto e per farlo stanno puntando forte sulle entrate.

Massimiliano Allegri è decisamente soddisfatto per gli arrivi di Angel Di Maria e Paul Pogba, ma non è finita qui. Infatti, una delle caselle che potrebbe essere coperta nelle prossime settimane sul calciomercato è quella del mediano davanti la difesa. E il nome giusto potrebbe essere un centrocampista che ha fatto tanto male alla Juventus in passato, soprattutto se si pensa alla finale di Champions League. Stiamo parlando di Casemiro.

Calciomercato Juventus, spunta Casemiro a centrocampo

Il brasiliano ha dimostrato nell’ultimo decennio di essere uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo. Ora, però, l’idillio con il Real Madrid rischia di interrompersi a breve. Il contratto del brasiliano scadrà a giugno 2025, ma attenzione già a quest’estate. Infatti, con l’esplosione di Tchouameni e l’abbondanza proprio in mezzo al campo, Casemiro potrebbe lasciare Madrid. Una situazione su cui la Juventus ha drizzato le antenne e potrebbe presto approfittarne. Infatti, secondo quanto riporta ‘El Nacional’, i bianconeri avrebbero messo sul piatto una prima offerta da 30 milioni. Cifra ancora insufficiente, dato che il Real Madrid ne vorrebbe 50 per chiudere l’affare. Vedremo se ci saranno nuovi rilanci, ma la pista resta da attenzionare per il prossimo futuro.