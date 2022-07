Arturo Vidal vola in Brasile: UFFICIALE l’approdo al Flamengo

Terminata l’avventura con l’Inter, Artura Vidal si prepara a iniziare il nuovo percorso in Brasile: ufficiale il passaggio al Flamengo

Pochi giorni dopo l’addio all’Inter, Arturo Vidal è di nuovo pronto per un’altra avventura. Il centrocampista cileno dopo due anni passati in nerazzurro e uno scudetto vinto, con la società interista si è deciso di non attendere la scadenza del contratto tra un anno, ma procedere subito con la rescissione.

La rescissione ha portato anche una importante buonuscita per il centrocampista, che senza perdere tempo ha già una nuova squadra: il Flamengo. Poche ore fa è arrivato il comunicato ufficiale.

Calciomercato, Vidal saluta l’Italia: UFFICIALE al Flamengo

Dopo 15 anni lascia l’Europa calcistica Arturo Vidal, che vola in Brasile per una nuova esperienza. Il centrocampista ex Inter, dopo aver sfiorato lo scudetto, vinto poi dal Milan, ha rescisso il contratto con i nerazzurri con una buonuscita. Poche ore fa è arrivata l’ufficialità della nuova avventura per il cileno, che ha scelto il Flamengo per il futuro. Sui social la squadra brasiliana ha deciso di ufficializzare Vidal con un video in stile Stranger Things. Dunque una nuova avventura per il centrocampista che lascia definitivamente l’Italia dopo aver indossato le maglie di Juventus e Inter.