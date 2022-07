Ultimatum al big in vista della prossima stagione: “Se resti non giochi”. L’indiscrezione sul calciomercato Juventus

Massimiliano Allegri e la Juventus puntano a rilanciarsi dopo la prima stagione da oltre un decennio conclusa senza trofei.

Nella prima conferenza stampa della stagione, il tecnico bianconero ha subito fissato gli obiettivi: “La Juve non ha vinto neanche un trofeo, eravamo partiti per vincere e non ci siamo riusciti. Gli innesti di Di Maria e Pogba, con Gatti e il recupero di Chiesa, un acquisto nuovo perché l’abbiamo avuto poco, lo stesso McKennie, rende la Juve competitiva. Vincere non è facile, dobbiamo fare tutto per vincere il campionato, fare bene in Champions. I primi tre mesi sono molto importanti”. La squadra bianconera vuole tornare a vincere lo scudetto e, dopo gli arrivi di Di Maria e Pogba, non si ferma in sede di calciomercato.

Calciomercato Juventus, il Barcellona avvisa Depay

Tra le priorità della dirigenza bianconera, oltre al sostituto di de Ligt, c’è anche un nuovo attaccante da affiancare a Dusan Vlahovic, che vada a colmare il vuoto lasciato da Morata. In questo senso, non è da escludere un possibile ritorno di fiamma per Memphis Depay. Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, infatti, Xavi avrebbe lanciato una sorta di ultimatum all’olandese: il centravanti è fuori dai piani del tecnico che non lo considera tra i protagonisti del nuovo corso. “Se resti non giochi”, è in sostanza il messaggio. Depay è in scadenza di contratto nel 2023 ed è valutato dai blaugrana almeno 25 milioni di euro.