Il noto agente suggerisce – alla CMIT TV – il difensore che il Napoli dovrebbe prendere con l’addio di Koulibaly

Si parla di difensori alla CMIT TV. Sono giorni caldi questi per definire gli addi di alcuni dei migliori centrale della Serie A.

La Juventus è chiamata a pensare già al post de Ligt, mentre il Napoli si appresta a salutare Koulibaly, sempre più vicino al Chelsea, e l’Inter Milan Skriniar.

Il noto agente, Vincenzo Morabito, ha confermato la partenza immediata del centrale africano degli azzurri: “Stanno arrivando delle conferme riguardo la possibile partenza di Koulibaly. Il Chelsea dovrà tirar per forza i soldi necessari per prenderlo, nonostante l’anno solo di scadenza. Il Napoli sta chiudendo per Ostigard – è un giocatore che vuole Spalletti – ma ora va sostituito pure Koulibaly”.

Idea per il dopo Koulibaly – “Andrei subito su Theate. Ha superato l’esame Mihajlovic con grande professionalità. E’ la soluzione più semplice se il Bologna è disposto. Magari puoi fare una vendita rapida e sarebbe un bellissimo acquisto per il Napoli”.

Bremer all’Inter – Si continua a parlare di difensori: “La Juve può prenderlo certamente. Forse c’è anche il Milan. L’Inter deve fare almeno due centrali. Tutte si stanno indebolendo a livello difensivo. In Inghilterra puntano su giocatori fisici, ad esempio Cambiaso non può giocare in Premier League. In Italia i club hanno abbassato la bandiera”.