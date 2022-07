La Juventus sta spingendo sul mercato per completare la rosa, nuova svolta per il vice Vlahovic: l’attaccante chiede la cessione

I bianconeri sono scatenati sul mercato e, dopo aver presentato Di Maria nella giornata di ieri, oggi sarà la volta di Paul Pogba. Intanto, anche in attacco si iniziano a muovere i primi ingranaggi per il giocatore che potrebbe essere incaricato di fare da vice a Dusan Vlahovic.

Le prossime mosse di mercato della Juventus sono piuttosto delineate, almeno nei ruoli. In caso di addio di de Ligt, ieri è andato in scena l’incontro con il Bayern Monaco, arriverà almeno un nuovo centrale a disposizione di Allegri. Come raccontato su queste pagine, poi, i bianconeri continuano a lavorare a fuoco lento anche sul fronte Zaniolo e in attacco la volontà è quella di arrivare anche ad una prima punta. Massimiliano Allegri vuole un giocatore in grado, all’occorrenza, di far rifiatare Vlahovic: proprio in questo senso sarebbe arrivata un’importante svolta.

Calciomercato Juventus, Arnautovic spinge per la cessione | Vuole i bianconeri

Uno dei profili più indicati per il ruolo di vice Vlahovic è Marko Arnautovic, per caratteristiche e indole molto gradito da Massimiliano Allegri. L’austriaco arriva da un’ottima stagione in Serie A con il Bologna e ora potrebbe una nuova possibilità in un grande club. L’interesse della Juventus è noto da tempo, ma la svolta potrebbe davvero essere dietro l’angolo: la volontà del giocatore può accelerare le operazioni.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, Marko Arnautovic sarebbe intenzionato a chiedere la cessione al club emiliano per poter raggiungere Torino al più presto. Una volontà chiara che fornirebbe un importante assist alla Juventus e che potrebbe consegnare ad Allegri il tanto agognato vice Vlahovic. Arnautovic ha scelto la ‘Vecchia Signora’.