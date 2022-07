CMIT TV | Speciale Mercato e Serie A: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo Speciale dedicato al Mercato: tutto in diretta dalle 17 alle 20 sul nostro canale Twitch

Siamo LIVE sul canale Twitch di Calciomercato.it dalle ore 17 fino alle ore 20 per le ultimissime di mercato. Nuovo appuntamento per seguire tutte le trattative più “calde”: da Bremer a de Ligt, da Scamacca a De Ketelaere. Intanto, ‘Brazzo’ Salihamidzic è sbarcato a Torino per trovare l’accordo con la Juventus e portare il difensore olandese in Baviera. Tutte le ultime sui movimenti di mercato di Milan, Inter, Napoli e le altre di Serie A.

Conduce Riccardo Meloni, affiancato da Mario Petillo e dalla redazione di Calciomercato.it. Inoltre, come sempre, avremo con noi tanti ospiti per affrontare tutti i principali temi di giornata.